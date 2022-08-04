В Свердловскую область с рабочим визитом приехал министр экономического развития России

Сегодня прошло первое рабочее совещание. Фото: Евгений Куйвашев

В Свердловскую область с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Сегодня провели первое рабочее совещание: обсудили помощь предпринимателям и превращение Свердловской области в крупный транзитный хаб — «сухой порт», - написал глава Свердловской области.

Завтра, 5 августа, Евгений Куйвашев покажет гостю Среднего Урала предприятия Екатеринбурга.

Ранее мы писали, что помощника президента России и бывшего министра культуры Владимира Мединского пригласили на празднование 300-летия Нижнего Тагила. Предполагается, что высокий гость примет участие в открытии стелы «Город трудовой доблести».