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Политика4 августа 2022 16:34

В Свердловскую область с рабочим визитом приехал министр экономического развития России

Губернатор Евгений Куйвашев покажет гостю предприятия Екатеринбурга
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Сегодня прошло первое рабочее совещание. Фото: Евгений Куйвашев

Сегодня прошло первое рабочее совещание. Фото: Евгений Куйвашев

В Свердловскую область с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Сегодня провели первое рабочее совещание: обсудили помощь предпринимателям и превращение Свердловской области в крупный транзитный хаб — «сухой порт», - написал глава Свердловской области.

Завтра, 5 августа, Евгений Куйвашев покажет гостю Среднего Урала предприятия Екатеринбурга.

Ранее мы писали, что помощника президента России и бывшего министра культуры Владимира Мединского пригласили на празднование 300-летия Нижнего Тагила. Предполагается, что высокий гость примет участие в открытии стелы «Город трудовой доблести».