В парке Маяковского построят экологичную детскую площадку

Фото: ЦИПКиО имени Маяковского

В парке Маяковского появится новая экологичная площадка для детей. Как сообщает ЦПКиО, специалисты проведут реконструкцию старой территории слева от центральной аллеи.

Фото: ЦИПКиО имени Маяковского

- Уже демонтированы старые качели, горки и песочницы - площадка закрыта, - рассказали в парке Маяковского.

Фото: ЦИПКиО имени Маяковского

Ранее архитекторы голландского бюро SVESMI разработали концепцию благоустройства парка имени Маяковского в Екатеринбурге. Реконструкция, по предварительным подсчетам, займет от трех до четырех лет. При этом парк закрываться не будет.