Суд признал вину американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер

Оглашение приговора еще не завершилось. Фото: ФТС России

Химкинский суд Московской области 4 августа во время заседания признал вину американской баскетболистки УМГК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменке назначили девять лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей. Напомним, что государственный обвинитель попросил суд приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии.

По его словам, во время следствия не установлено обстоятельств, отягчающих или смягчающих вину баскетболистки. Однако суд учел спортивные заслуги Грайнер и зачел ее срок срок отбывания в СИЗО.

Напомним, что девушку задержали в аэропорту Шереметьево. Причиной для этого стала жижа для вейпа с содержанием гашишного масла. Девушку после задержания заключили под стражу.