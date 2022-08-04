Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге рядом с жилым домом на улице Кировградская загорелся мусор. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 4 августа в 9:44.

- На площади 20 квадратных метров горел строительный мусор, повреждены оконные рамы двух квартир на первом этаже и фасад муниципального трехэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали четыре пожарные машины и девять спасателей, которые потушили пламя в 10:00, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 10:43. Из горящего дома также эвакуировались восемь жильцов, информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Алапаевске потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 3 августа в 19:59 на улице Гоголя.