В ГИБДД раскрыли подробности ДТП с автобусом и иномаркой в Екатеринбурге

Водитель легковушки не заметил автобус. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В ГИБДД по Екатеринбургу раскрыли подробности аварии, которая произошла днем августа на улице Щербакова. Там столкнулись рейсовый автобус №139 «Седельниково-Екатеринбург» и Toyota Avensis.

- По предварительной информации, водитель Toyota Avensis, двигаясь по улице Щербакова со стороны Лыжников в сторону Павлодарской, при повороте направо не занял крайнее правое положение на проезжей части и допустил столкновение с автобусом «ПАЗ», который двигался в попутном направлении, - рассказали в Госавтоинспекции.

После столкновения легковушку отбросило на дорожный знак. По первоначальным данным ГИБДД, в аварии пострадало пятеро детей, позже в Госавтоинспекции заявили, что в ДТП пострадала лишь 11-летняя девочка, а четверым маленьким пассажирам оказана разовая медпомощь . При этом, по данным прокуратуры Свердловской области, травмы получили четыре ребенка.

Все несовершеннолетние сидели в салоне автобуса вместе с родителями. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Госавтоинспекции отметили, что врачи обследовали детей и серьезных травм у них не выявили. Все несовершеннолетние сидели в салоне автобуса вместе с родителями.

За рулем Toyota был 26-летний мужчина. Его стаж вождения составляет восемь лет. Он один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водитель объяснил, что поторопился повернуть направо, чтобы заехать во двор. По словам мужчины, он не заметил в зеркале заднего вида автобус. При совершении маневра водитель легковушки почувствовал удар в правую боковую часть машины.

На мужчину за рулем иномарки составили административные материалы за нарушение ПДД при повороте направо, повреждение дорожного знака и отсутствие страхового полиса.