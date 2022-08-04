В Екатеринбурге реконструкция цирка осложнилась из-за найденных артефактов

Археологи дали отрицательное заключение по реконструкции цирка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Екатеринбургского цирка археологи нашли культурный слой XVIII-начала ХХ века. Среди находок есть фрагменты изделий из фарфора, керамики, фаянса, камня и дерева. Также нашли кости животных. Об этом говорится в отчет о раскопках на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.

Археологи дали отрицательное заключение по реконструкции цирка. Теперь нужно будет переделывать документы и включать в них раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия. Директор цирка Тамара Бортникова рассказала, что уже связалась с генподрядчиком.

- Они ответили, что готовы работать совместно с историками — в момент раскопок экскаватором, за процессом могут следить археологи. Тот самый «культурный слой» трогать не собираются, – приводит ее слова департамент информационной политики.

При этом в цирке не считают, что находки парализуют ход работ. Речь идет лишь об особом режиме.

Конкурс на реконструкцию здания Екатеринбургского государственного цирка выиграла московская компания ООО «Равелин». На работы должны выделить 2,25 миллиарда рублей из федерального бюджета. Закончить реконструкцию цирка должны спустя 1 150 дней со дня заключения контракта.