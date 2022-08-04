В Екатеринбурге автобус с детьми попал в ДТП

ДТП произошло днем на проезжей части возле дома № 37 по улице Щербакова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейсовый автобус №139 «Седельниково-Екатеринбург» с 29 пассажирами 4 августа попал в ДТП на улице Щербакова. В том числе в салоне находились шестеро детей. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки.

- По имеющейся на текущий момент информации, водитель легкового автомобиля Toyota Avensis при перестроении не уступил проезд рейсовому автобусу, в результате чего произошло столкновение, - говорится в сообщении прокуратуры.

В аварии пострадали четыре ребенка в возрасте от 11 до 12 лет. Они получили ушибы конечностей и мягких тканей лица. Ребят доставили в больницу.

ДТП произошло днем на проезжей части возле дома № 37 по улице Щербакова. В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» пообещали рассказать об аварии позже.