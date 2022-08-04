В Шарташском лесопарке появился новый директор

Новый директор вступил в должность с 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шарташском лесопарке назначили нового директора. Им стал Сергей Бондарев. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в самом парке.

- Вступил в должность с 25 июля, - рассказали там.

При этом информации и Бондареве в открытых источниках нет.

Ранее бывшего директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин стал председателем комитета мэрии Екатеринбурга по экологии. Он рассказал, что комитет под его руководством продолжит начатую работу по созданию и развитию водно-зеленого каркаса города. Кроме того, он планирует сохранять особо охраняемые природные территории, заниматься охраной окружающей среды и следить за экологической безопасностью.