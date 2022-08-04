В Свердловской области разыскивают водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся

Мужчина скончался в машине скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который насмерть сбил местного жителя Сергея Лобова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила жена погибшего Светлана Гордеева. Все произошло 2 августа в 4 часа утра.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по улице Кирова со стороны улицы Интернациональная допустил наезд на пешехода – мужчину 1975 г.р, - пояснили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

В ГИБДД отмечают, что мужчина находился на проезжей части без цели перехода. Сергей скончался в машине скорой помощи, которая везла его в городскую больницу.

Место аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Полиция выдвинула версию о том, что Сергея сбила машина. зацепила его и протащила еще 8-15 метров. Прошу обратить внимание на грубые нарушения при расследовании. Уголовное дело не возбуждено, вскрытие в день преступления не производилось. На месте трагедии нет следов от торможения автомобиля, - написала в соцсетях жена погибшего Светлана Гордеева.

Напомним, что недавно жена Сергея рассказала о доведении до самоубийства медсестры из Ачита.

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