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Общество4 августа 2022 11:46

На Дне города в Екатеринбурге выступит бард Новиков

Он выйдет на одну с цену с Александром Маршалом
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Бард сам сообщил о своем выступлении на празднике

Бард сам сообщил о своем выступлении на празднике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дне города в Екатеринбурге выступит бард Александр Новиков. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

- Выступаю вечером с группой на центральной площадке у Драмтеатра вместе с моим другом Александром Маршалом, - написал Новиков.

Ранее мэрия опубликовала подробную программу Дня города, который состоится 20 августа. В этот день жителей города ждут спортивные состязания, выставка ретроавтомобилей, городская свадьба, концерты и большая дискотека на набережной пруда. В праздничный день с шести утра до завершения мероприятий движение транспорта ограничат на нескольких участках.