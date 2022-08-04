На Дне города в Екатеринбурге выступит бард Новиков

Бард сам сообщил о своем выступлении на празднике Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дне города в Екатеринбурге выступит бард Александр Новиков. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

- Выступаю вечером с группой на центральной площадке у Драмтеатра вместе с моим другом Александром Маршалом, - написал Новиков.

Ранее мэрия опубликовала подробную программу Дня города, который состоится 20 августа. В этот день жителей города ждут спортивные состязания, выставка ретроавтомобилей, городская свадьба, концерты и большая дискотека на набережной пруда. В праздничный день с шести утра до завершения мероприятий движение транспорта ограничат на нескольких участках.