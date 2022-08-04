Куйвашев назначил госнаграды музыкантам, ездившим на Донбасс

Куйвашев подписал соответствующий указ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил награды музыкантам, которые ездили выступать на Донбасс. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Награды достались солистам ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) и театра музкомедии. Речь идет о знаке отличия «За заслуги перед Свердловской областью».
В список представленных к госнаградам попали:
- худрук ансамбля песни и пляски ЦВО Антон Шолохов
- солистка ансамбля песни и пляски ЦВО Светлана Миронова
- певец ансамбля песни и пляски ЦВО Александр Шульгин
- музыкант ансамбля песни и пляски ЦВО Денис Блинов
- солист ансамбля песни и пляски ЦВО Максим Брискман
- певец ансамбля песни и пляски ЦВО Дмитрий Борисов
- солистка театра музкомедии Екатерина Постникова
- солистка театра музкомедии Светлана Карпова
- солистка театра музкомедии Ксения Устьянцева