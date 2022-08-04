Куйвашев назначил госнаграды музыкантам, ездившим на Донбасс

Куйвашев подписал соответствующий указ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил награды музыкантам, которые ездили выступать на Донбасс. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награды достались солистам ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) и театра музкомедии. Речь идет о знаке отличия «За заслуги перед Свердловской областью».

В список представленных к госнаградам попали:

- худрук ансамбля песни и пляски ЦВО Антон Шолохов

- солистка ансамбля песни и пляски ЦВО Светлана Миронова

- певец ансамбля песни и пляски ЦВО Александр Шульгин

- музыкант ансамбля песни и пляски ЦВО Денис Блинов

- солист ансамбля песни и пляски ЦВО Максим Брискман

- певец ансамбля песни и пляски ЦВО Дмитрий Борисов

- солистка театра музкомедии Екатерина Постникова

- солистка театра музкомедии Светлана Карпова

- солистка театра музкомедии Ксения Устьянцева