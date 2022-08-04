На Ямале утонули две школьницы

Следователи проводят проверку по факту гибели школьниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 августа 2022 года две школьницы 14 и 15 лет утонули на реке в Тазовской тундре. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Как выяснилось, днем компания подростков отправилась отдыхать на берег реки. Двое из компании пошли купаться и заплыли слишком далеко, после чего утонули. Подруги не успели их спасти.

Тела погибших достали из реки местные жители, сообщившие о трагедии в правоохранительные органы. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств трагедии. Проводится проверка.

Напомним, что каждый год в регионах Уральского федерального округа на водоемах гибнут десятки детей и подростков. Спасатели предупреждают об опасности купания на диких пляжах, а также о необходимости контроля со стороны взрослых.