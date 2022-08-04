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Общество4 августа 2022 9:13

В Екатеринбург привезли зараженные сливы из Казахстана

В партии – пять тонн фруктов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Зараженные плоды не представляют серьезной опасности, поэтому продукцию допустили к продаже

Зараженные плоды не представляют серьезной опасности, поэтому продукцию допустили к продаже

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На одну из баз Екатеринбурга 3 августа привезли зараженные карантинным вредителем сливы из Казахстана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В партии сливы весом пять тонн происхождением Казахстан обнаружен карантинный вредитель - калифорнийская щитовка, - говорится в сообщении.

Этот вредитель распространяется в основном через посадочный материал. Однако зараженные плоды не представляют серьезной опасности, поэтому продукцию разрешили для реализации на территории Свердловской области. Специалисты Россельхознадзора напоминают, что фрукты нужно тщательно мыть.

Ранее в Екатеринбург привезли 20 тонн зараженных яблок из Казахстана. На фруктах нашли яблонную плодожорку.