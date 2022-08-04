Мужчина попал под колеса иномарки Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Екатеринбуржец получил серьезную травму головы, попав под колеса Ford. ДТП произошло утром, 4 августа на улице Таватуйская.

- Водитель Ford, двигаясь по ул. Маневровая со стороны ул. Монтажников, при повороте налево на ул. Таватуйская допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

С открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в ГКБ №23.

Напомним, на Екатеринбургской кольцевой автодороге днем, 3 августа произошло жуткое ДТП с «Камазом», бензовозом и Mercedes. Водитель отечественного грузовика погиб.