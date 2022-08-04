Угонщика машины на Уралмаше нашли по оставленной на месте бутылке пива

Полиция завела уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция нашла угонщика машины по бутылке пива, оставленной на месте преступления. Об этом сообщает городское УМВД.

К стражам порядка обратился 70-летний пенсионер. Он рассказал, что его «ВАЗ-21093» угнали вечером 2 августа.

- По словам потерпевшего, часом ранее напротив дома № 27 на улице Донбасской к нему сзади подошел неизвестный и, толкнув его в спину, сел в салон легковушки и уехал в направлении ЕКАД, - сообщает полиция.

Стражи порядка объявили план «Розыск автотранспорта». Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа обнаружила на месте преступления бутылку из-под пива и следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника.

Затем полицейские задержали 24-летнего ранее несудимого жителя Екатеринбурга. Он уже дал признательные показания. Молодой человек объяснил, что он не хотел красть машину, а планировал просто покататься.

«ВАЗ» нашли на парковке на бульваре Экспо, 2. Машину передали владельцу. Полиция завела уголовное дело. Фигурант задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.