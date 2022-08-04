В Свердловской области стартует конкурс фотографий «Капремонт в кадре»

Фото предоставлено пресс-службой Фонда капитального ремонта Свердловской области

Фонд капитального ремонта Свердловской области проводит конкурс фотографий «Капремонт в кадре».

К участию в конкурсе приглашаются жители Свердловской области от 18 лет и старше. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо в период с 3 по 25 августа 2022 года опубликовать в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте или Одноклассники 1-2 фотографии по одной из номинаций конкурса. В комментарии к публикации указать: ФИО, город, адрес электронной почты и краткое пояснение к фотографии, а также не забыть поставить хэштег #Капремонтвкадре, именно по нему будут оргкомитет будет отсматривать фотографии участников конкурса.

К участию в конкурсе принимаются конкурсные фотоработы, соответствующие следующим номинациям:

1) «Профессия строитель»;

2) «Лица капитального ремонта»;

3) «Мой дом-моя крепость».

К критериям оценки фоторабот относятся: оригинальность идеи и творческого замысла, соответствие фотоработы заявленной теме, художественная и композиционная целостность.

По результатам голосования оргкомитет выберет лучшие фотографии. Подведение итогов конкурса запланировано на 30 августа 2022 года. Все участники фотоконкурса будут отмечены памятными дипломами, а авторы лучших работ получат ценные призы и полезные подарки.

С полными правилами можно познакомиться в Положении о проведении конкурса фотографий «Капремонт в кадре», которое размещено на официальном сайте Фонда капитального ремонта Свердловской области. Дополнительные вопросы по проведению конкурса можно задать по телефону: 8-912-65-066-74, Евгения Гирш, руководитель сектора информационного сопровождения отдела связей с общественностью и делопроизводства.