Бизнесмен из Екатеринбурга предсказал рост цена на Ozon после пожара на складе

Ozon обещает компенсировать продавцам полную стоимость товара за вычетом услуг маркетплейса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор компании «Фильд РУС» из Екатеринбурга Андрей Хватов, чей товар был на сгоревшем складе Ozon в Подмосковье, спрогнозировал рост цен на площадке интернет-магазина. Это связано с тем, то маркетплейсу нужно будет как-то восполнять убытки.

- Цены вырастут однозначно, продавцам нужно хоть как-то компенсировать падение оборота из-за уничтожения товара, а многие в кредитах. Насколько повысят? Я думаю это зависит от ситуации с финансами у конкретного продавца, - рассказал бизнесмен порталу 66.RU.

Хватов отметил, что рост цен будет сильнее на те товары, по которым наблюдается низкая конкуренция. Кроме того, он предсказал увеличение сроков доставки товаров из-за пересмотра логистики.

Предприниматель подчеркнул, что у него на складе в Подмосковье 15-20% от всего товара. Хватов добавил, что Ozon обещает компенсировать полную стоимость товара за вычетом услуг маркетплейса.

Ранее, 3 августа, в Истре загорелся склад Ozon на Новой Риге. По заявлению компании, возгорание началось с зоны приемки товаров. Площадь возгорания превысила 50 тысяч квадратных метров. Убытки компании пока не подсчитаны, но по разным оценкам они могут достигать 10 миллиардов рублей. При этом весь товар застрахован на 11 миллиардов, а само здание на шесть миллиардов рублей.