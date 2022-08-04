В Верхней Пышме разыскивают парня, стащившего товар с полки магазина

Фото: скриншот с видео

В Верхней Пышме разыскивают парня, стащившего 27 июля товар с полки магазина «Монетка». Молодой человек попал на видеозапись камер наблюдения. На кадрах видно как он подходит к витрине, снимает рюкзак и кладет в него продукты.

- Неизвестный, находясь в магазине «Монетка», расположенном по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Сергея Лазо, 32А совершил хищение товара, принадлежащего ООО «Элемент-трейд», - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

У молодого человека темные волосы, короткая стрижка, ему около 20-25 лет. В полиции просят тех, кто знает что-то о парне, стащившем товар в магазине, сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» на Уральских рабочих, 34 или по номеру телефона (834368) 5-36-92.