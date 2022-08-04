В Екатеринбурге будут штрафовать за поездки вдвоем на одном электросамокате

Штрафы будут действовать если нарушение будет зафиксировано повторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис Whoosh тестирует алгоритмы, которые позволят вычислять и штрафовать пользователей электросамокатов - нарушителей правил безопасности, которые ездят вдвоем. Новую технологию будут внедрять и в Екатеринбурге. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе сервиса.

- Один из самых сложных вопросов - понять, насколько корректно мы определили, что действительно на самокате не один человек и что с этим делать. Автоматически штрафовать или останавливать самокат на ходу - плохой сценарий, особенно на первом этапе, - рассказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик. - Скорее всего, мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать.

Она также отметила, что штрафы будут действовать если нарушение будет зафиксировано повторно. Кроме того, аккаунт пользователя при неоднократной поездке вдвоем на одном электросамокате может быть заблокирован.

Разработка алгоритма заняла больше года. Самокат, подключенный к собственной шеринговой платформе, отправляет данные с датчиков, установленных на нем, которые позволяют сказать, сколько человек едет на конкретном самокате и принять меры. Технология гораздо сложнее, чем просто замер веса водителя, и учитывает разные параметры состояния самоката и поездки.