Идеи для выходного дня собраны на одном портале

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Удивительная природа и культурные памятники делают Свердловскую область привлекательной для отдыха не только местных жителей, но и туристов из соседних регионов. По данным Data scientists Tele2, больше всего путешественников приезжают из Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Башкортостан.

В помощь жителям и гостям региона мобильный оператор Tele2 создал уникальный онлайн-путеводитель по Свердловской области. Делиться впечатлениями в путешествии можно онлайн – компания обеспечила мобильный интернет во всех ключевых точках маршрутов.

В путеводителе каждый с легкостью может подобрать интересную для себя поездку. Например, для любителей истории онлайн-помощник предлагает маршрут «Мариинск: ожившая история». Всего в 70 километрах от Екатеринбурга, на берегу реки Ревды, стоит удивительное село Мариинск. Оно возникло еще в 1783 году. Позднее здесь появился Железоделательный завод. По одной из версий село названо в честь Марии Денисовны Демидовой, унаследовавшей Ревдинские заводы после смерти своего мужа Алексея Петровича Демидова. В Мариинске почти у каждой избы есть своя история. Полюбоваться красотами и погрузиться в прошлое можно во время пеших и велосипедных прогулок. Жизнь здесь как будто замедлилась: по дорогам гуляют лошади, которые с удовольствием съедят предложенное им яблоко, время течет неспешно и есть возможность выдохнуть и перестать спешить.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Команда мобильного оператора Tele2 совместно с партнерами и экспертами по истории области подготовила эксклюзивный контент для аудиогидов, которые можно найти в онлайн-путеводителе. Слушать виртуальную экскурсию можно прямо на месте, для этого нужен только смартфон с мобильным интернетом.

«Уникальность проекта Мариинские избы в том, что это живое село, где мы вносим минимальные изменения в естественный культурный код и урбанистку. - рассказывает куратор проекта «Мариинские избы» Анатолий Каптур. - Мы пытаемся сохранить старое, оставив место для развития нового. В планах, например, открытие двух музеев. Тут есть избы XIX и первой половины XX века. Наши избы – это фиксация определенных моментов истории. Каждый дом погружает в свою определенную атмосферу заводской уральской цивилизации».

Прогулка по селу доставит огромное удовольствие: отреставрированные избы, две красивых церкви: Храм Георгия Победоносца и Храм Николая Чудотворца, прекрасные виды на пруд и окрестные леса. И еще обязательно нужно побывать на уникальной плотине, сохранившейся с демидовских времен.

Для желающих окунуться в неспешный ритм села – есть возможность остановиться в одной из изб, попробовать еду, которую готовят по старым рецептам в Трактире на въезде в поселение.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Как отмечает Светлана Галилеева, директор макрорегиона «Урал» Tele2: «тренд на популярность внутреннего туризма начался еще до пандемии и с тех пор только набирает обороты. Мы видим, что Свердловская область привлекает туристов с каждым годом все сильнее, причем местные достопримечательности интересны не только местным жителям, но и гостям региона. Растет и потребление мобильного интернета у пользователей. Фокусом нескольких лет для нас было расширение покрытия в малых населенных пунктах и местах отдыха в регионе. Сейчас сеть 4G Tele2 доступна 97% жителей региона. Мы объединили две тенденции и создали онлайн-путеводитель по Свердловской области, чтобы сделать поездки наших клиентов комфортнее и интереснее. Мы надеемся, что с нашим тревел-гидом каждый откроет для себя Урал по-новому и получит еще больше впечатлений от поездки. Количество посетителей сайта превысило уже 13000 человек».

В отдельном разделе путеводителя собраны специальные предложения от партнеров бонусной программы «Больше», которые доступны клиентам оператора, например, скидка 10% на аренду дома в проекте Мариинские избы, второй билет в подарок на одну из площадок Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и другие.