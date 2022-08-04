Куйвашев назвал любимые стрит-арты в Екатеринбурге

Губернатор отметил работу сербского художника. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал любимые стрит-арты, созданные в рамках уличного фестиваля «Стенограффия». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

Куйвашев заявил, что внимательно следит за фестивалем. По его словам, ему очень нравится работа сербского художника Дэяна Ивановича на улице Малышева, 56А. На стене дома создатель картины изобразил отца своего друга в типичной советской обстановке.

- Хочется рассматривать все детали, - написал губернатор.

Рвбота московского художника Тимура Fork показалась главе региона реалистичной. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Также глава региона отметил работу «Посмотри наверх» московского художника Тимура Fork на улице Крауля, 7.

- Неожиданно реалистичная, как будто и правда большая пластилиновая фигура, - заметил Куйвашев.