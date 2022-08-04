Погрузка на Свердловской железной дороге в июле составила 11,7 млн тонн

Фото из архива РЖД

Грузооборот за июль вырос на 6,3% и составил 19,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,7%, до 24,1 млрд тонно-км.

С начала 2022 года на СвЖД погрузили 83,6 млн тонн грузов (-2,7% к аналогичному периоду предыдущего года). Снижение связано, прежде всего, с уменьшением экспортных потоков в западном направлении.

В «плюсе» в январе-июле:

нефть и нефтепродукты –23,2 млн тонн (+0,7% к январю-июлю 2021 года);

строительные грузы – 18 млн тонн (+26,7%);

руда железная и марганцевая – 7,4 млн тонн (+1,7%);

черные металлы – 6,3 млн тонн (+2,7%).

Грузооборот с начала 2022 года составил 128,6 млрд тарифных тонно-км (+1,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 162,5 млрд тонно-км (+0,5%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в июле 2022 года составила 102,1 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем в июле прошлого года. Грузооборот за июль по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился на 1,7% и составил 213,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 1,6% и составил 267,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2022 года составила 716,9 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала года составил 1533 млрд тарифных тонно-км (-0,8% к январю-июлю 2021 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1921,6 млрд тонно-км (-0,3%).