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Жители Екатеринбурга пожаловались на смог. Запах гари утром, 4 августа, почувствовали жители нескольких районов города, в том числе Пионерского, ЖБИ, Уралмаша и Сортировки. Горожане предположили, что дело в пожарах, однако в МЧС эту информацию опровергли.

- Действующих пожаров на территории Екатеринбурга, которые могли бы послужить причиной образования смога нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Отметим, что по данным синоптиков Уральского гидрометцентра 4-5 августа местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге региона чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале). В эти дни воздух прогреется до +29, +30 градусов.