Пассажиры из Таджикистана пытались провезти в Екатеринбург запрещенку

Выявили пассажиров с запрещенкой сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможенного поста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово 3 августа задержали двух пассажиров из Таджикистана. Они пытались провезти в Екатеринбург домашний мед. Выявили пассажиров с запрещенкой сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможенного поста во время досмотра багажа и ручной клади.

- Подконтрольная ветеринарному надзору продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без заводской упаковки и без маркировки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Продукция, запрещенная к ввозу изъята и уничтожена. Нарушители привлечены к административной ответственности.