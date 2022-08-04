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Общество4 августа 2022 4:35

Пассажиры из Таджикистана пытались провезти в Екатеринбург запрещенку

Продукцию изъяли и уничтожили
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Выявили пассажиров с запрещенкой сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможенного поста

Выявили пассажиров с запрещенкой сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможенного поста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово 3 августа задержали двух пассажиров из Таджикистана. Они пытались провезти в Екатеринбург домашний мед. Выявили пассажиров с запрещенкой сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками таможенного поста во время досмотра багажа и ручной клади.

- Подконтрольная ветеринарному надзору продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без заводской упаковки и без маркировки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Продукция, запрещенная к ввозу изъята и уничтожена. Нарушители привлечены к административной ответственности.