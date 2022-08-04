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Происшествия4 августа 2022 4:05

В Екатеринбурге загорелся Mitsubishi Lancer

Огонь повредил кузов и салон автомобиля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Войкова ночью, 4 августа загорелся Mitsubishi Lancer. Огонь распространился на площади два квадратных метра и повредил кузов и салон автомобиля.

- В 02:25 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, вечером, 5 июля на улице Шейнкмана в Екатеринбурге загорелся ВАЗ 2112. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Пожарные потушили огонь за две минуты. А ночью, 27 июля, огонь охватил автомобиль Hyundai Tucson припаркованный на улице Цветоносная. Пламя перекинулось на стоящие рядом Nissan Almera и Hyundai Getz.