Выставка «Великий переход» будет представлена в залах Центра «Эрмитаж – Урал» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка русского авангарда «Великий переход». Коллекция картин Екатеринбургского музея изобразительных искусств вернулась в родные стены после длительных гастролей. В экспозицию вошли шестьдесят три произведения более пятидесяти художников, чьи работы попали в музей в 1920-м году из Государственного музейного фонда.

- Выставка «Великий переход» наглядно и убедительно продемонстрирует яркую картину художественной жизни 1910-х - 1920-х годов, прослеживая развитие и своеобразный переход русского авангарда от неопримитивизма и кубофутуризма к абстракции и конструктивизму, оказавших кардинальное влияние на художественную культуру XX века, - рассказывают в пресс-службе ЕМИИ.

На выставке можно увидеть работы Михаила Ларионова, Петра Кончаловского, Александра Куприна, Натана Певзнера, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ольги Розановой и других художников.

Выставка «Великий переход» будет представлена в залах Центра «Эрмитаж – Урал» с 4 августа по 2 октября 2022 года.