Фото: Владислав Пинаев

В Нижнем Тагиле завершаются работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Монумент должен быть готов в День 300-летия города, на его открытие придет помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский.

Напомним, что недавно протестировали подсветку стелы. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На стеле будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента РФ о присвоении городу почетного звания. Также на основание монумента и боковые пилоны нанесут гравировку с фотографиями тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны. На прилегающей территории планируют сделать освещение, тротуарную плитку и газон.