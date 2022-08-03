В Екатеринбурге ищут пропавшего мужчину в оранжевой футболке

В день пропажи он был одет в оранжевую футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Максимовских Алексея Викторовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 63-летнего мужчины ничего неизвестно с 26 июля.

В день пропажи он был одет в оранжевую футболку, шлепанцы и синие джинсовые шорты.

Особые приметы:

Рост: 168 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: русый

Цвет глаз: серо-зеленый

Всем, кому-либо известно о местонахождении Максимовских Алексея Викторовича, просьба позвонить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Екатерине (Феникс) 8-953-053-04-83.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ищут пропавшего Медведева Николая Вельгельмовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 69-летнего пенсионера ничего неизвестно с 1 августа.