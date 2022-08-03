В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила 15-летнюю девочку

Школьница неожиданно выбежала на дорогу. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге женщина на иномарке Mitsubishi Outlander сбила 15-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на «красный». Как сообщили в ГИБДД города, ДТП произошло 3 августа около 18:00 на улице Первомайская.

- В результате ДТП 15-летняя девочка с различными травмами госпитализирована в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга, - рассказали в Госавтоинспекции.

Женщина пояснила, что школьница неожиданно выбежала на дорогу, несмотря на экстренное торможение, столкновения не удалось избежать. В момент аварии водитель была трезвая.

Ранее мы писали, что на екатеринбургской кольцевой автодороге днем 3 августа произошло ДТП с «Камазом», бензовозом и легковушкой Mercedes. Водитель отечественного грузовика погиб.