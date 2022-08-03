На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Алапаевске потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 3 августа в 19:59 на улице Гоголя.

- На площади 111 квадратных метров повреждены кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество в частном жилом доме, повреждены кровля, чердачное перекрытие бани, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и девять спасателей, которые потушили пламя в 20:22, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 20:54. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что В Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. Инцидент произошел 16 мая в 21:20 на улице Жуковского.