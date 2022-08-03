В Екатеринбурге пропал 69-летний пенсионер

В день пропажи он был одет в голубую рубашку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Медведева Николая Вельгельмовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 69-летнего пенсионера ничего неизвестно с 1 августа.

В день пропажи он был одет в голубую рубашку, темно-синие кроссовки, голубые джинсы и темно-синюю ветровку. С собой у екатеринбуржца был черный рюкзак.

Особые приметы:

Рост: 173 сантиметра

Телосложение: нормальное

Цвет волос: черный с проседью

Цвет глаз: серо-голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Медведева Николая Вельгельмовича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Наталье (Пыжка) 8-902-274-95-00.

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