В Нижнем Тагиле пенсионерка отдала мошенникам больше двух миллионов рублей

К пожилой екатеринбурженке оперативно приехали сотрудники полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в полицию обратилась пенсионерка, которая отдала мошенникам больше двух миллионов рублей. Как рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, бабушке позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что она якобы является подследственной по уголовному делу по статье «Мошенничество».

- Ей звонили под видом банковского работника Бочаровой, представлялись полицейским по фамилии Кочетов. Это продолжалось до тех пор, пока пенсионерка сама не позвонила в уголовный розыск и не поинтересовалась, как продвигается расследование по её делу, - сообщил Валерий Горелых.

К пожилой екатеринбурженке оперативно приехали сотрудники полиции и наказали ей, вручив памятку о мошенниках, не общаться с неизвестными по телефону, но злоумышленники обхитрили бабушку.

- Женщина, на протяжении 10 дней выполняя требования «заботливых» людей, с двух своих счетов сняла более двух миллионов рублей, оставшуюся сумму взяла в кредит в трёх коммерческих банках, - рассказал начальник пресс-службы МВД.

На данный момент сотрудники разыскивают преступников.