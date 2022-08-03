В центре Екатеринбурга изменится схема движения 6 и 7 августа

Трамваи также изменят свои пути движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта путей на улице Татищева и перекрестке Ленина-Сакко Ванцетти изменится схема движения.

По данным городской мэрии, 6 и 7 августа автобус № 46 будет ходить через метро «Площадь 1905 года» и уйдет на улицу Антона Валека в сторону остановки «Академика Парина». В обратном направлении транспорт будет ходить через Вайнера и проспект Ленина.

Многие трамваи также изменят свои пути движения:

Трамвай №2 будет двигаться от станции Фрезеровщиков до улиц Старых Большевиков, Фронтовых Бригад, проспекта Космонавтов, Челюскинцев, Верх-Исетского бульвара и станции ВИЗ

Трамвай №26 будет двигаться от станции Волгоградская до улиц Белореченская, Московская, Челюскинцев, Уральская, Гагарина, проспекта Ленина, Луначарского, Челюскинцев, Московская, Белореченская и возвращаться на Волгоградскую.

Трамвай №6 будет двигаться от станции Машиностроителей до улиц Машиностроительная, Бебеля, Халтурина, Верх-Исетский бульвар, Московская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина, Мичурина до ЦИПКиО

Трамвай №18 будет двигаться от станции Волгоградская до улиц Викулова, Красноуральская, Верх-Исетский бульвар, Челюскинцев, Луначарского, проспект Ленина, Гагарина, Блюхера до станции Шарташ

Трамвай №13 будет двигаться от станции 7 Ключей до улиц Техническая, Халтурина, Верх-Исетский бульвар, Челюскинцев, Луначарского, проспект Ленина, Гагарина, Малышева, Сыромолотова до станции 40 лет ВЛКСМ

Трамвай №15 будет двигаться от станции 40 лет ВЛКСМ до улиц Сыромолотова, Малышева, Гагарина, проспект Ленина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Титова до станции Вторчермет