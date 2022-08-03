В Алапаевске полиция ищет мужчину с родимым пятном на шее

В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В Алапаевске ищут Мясоедова Сергея Григорьевича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 44-летнего мужчины ничего неизвестно с 1 августа.
В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, желто-зеленую футболку, берцы и брюки черного цвета.
Особые приметы:
Рост: 155 сантиметров
Телосложение: среднее
Цвет волос: светло-русый
У мужчины на шее родимое пятно.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России "Алапаевский" Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8(343) 4634225 или инфоргу поиска Натальи (Лиса) 8-900-044-02-20.