В Алапаевске полиция ищет мужчину с родимым пятном на шее

В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Алапаевске ищут Мясоедова Сергея Григорьевича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 44-летнего мужчины ничего неизвестно с 1 августа.

В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, желто-зеленую футболку, берцы и брюки черного цвета.

Особые приметы:

Рост: 155 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: светло-русый

У мужчины на шее родимое пятно.

Розыском пропавшего занимается МО МВД России "Алапаевский" Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8(343) 4634225 или инфоргу поиска Натальи (Лиса) 8-900-044-02-20.