На ЕКАДе в ДТП с «Камазом», бензовозом и Mercedes погиб водитель

За рулем грузовой машины был 47-летний мужчина. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На Екатеринбургской кольцевой автодороге днем 3 августа произошло ДТП с «Камазом», бензовозом и легковушкой Mercedes. Водитель отечественного грузовика погиб. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- По предварительной информации, у водителя грузового автомобиля «Камаз», который двигался по ЕКАД со стороны Серовского тракта в сторону Верхней Пышмы, лопнуло колесо, - говорится в сообщении.

По факту ДТП будет проведено расследование. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Грузовик выехал на встречную полосу. Там «Камаз» столкнулся с бензовозом и Mercedes. За рулем грузовой машины был 47-летний мужчина. Он погиб от полученных травм в машине скорой поомщи. Легковушкой управлял 46-летний мужчина. Его доставили в больницу. За рулем бензовоза был 36-летний водитель. Он не пострадал.

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции. По факту ДТП будет проведено расследование.