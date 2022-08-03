В Ревде устранили мощный коммунальный фонтан

Фото: телеграм-канал «Ревдинский рабочий»

В Ревде, 3 августа на улице Зыкина произошла мощная коммунальная авария. Из-под земли забил огромный фонтан, который по высоте был размером с пятиэтажный дом. Об этом сообщает издание «Ревдинский рабочий» в своих социальных сетях.

На месте происшествия оперативно работали аварийные бригады «Водоканала», которые успешно справились с фонтаном.

Как сообщают ревдинцы, после произошедшего, у них из-под крана в настоящий момент бежит грязная и мутная вода. На этот раз, после прорыва водой затопило проезжую часть.

В Екатеринбурге в районе ВИЗа из-за коммунальной аварии затопило улицу Крауля. По проезжей части интенсивно разливалась вода. Аварийный участок был отключен сотрудниками спецслужб.