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Недвижимость3 августа 2022 13:06

В Ревде устранили мощный коммунальный фонтан

Из-за аварии затопило проезжую часть
Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал «Ревдинский рабочий»

Фото: телеграм-канал «Ревдинский рабочий»

В Ревде, 3 августа на улице Зыкина произошла мощная коммунальная авария. Из-под земли забил огромный фонтан, который по высоте был размером с пятиэтажный дом. Об этом сообщает издание «Ревдинский рабочий» в своих социальных сетях.

На месте происшествия оперативно работали аварийные бригады «Водоканала», которые успешно справились с фонтаном.

Как сообщают ревдинцы, после произошедшего, у них из-под крана в настоящий момент бежит грязная и мутная вода. На этот раз, после прорыва водой затопило проезжую часть.

В Екатеринбурге в районе ВИЗа из-за коммунальной аварии затопило улицу Крауля. По проезжей части интенсивно разливалась вода. Аварийный участок был отключен сотрудниками спецслужб.