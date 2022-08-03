В Свердловской области заменили 270 километров труб

Также заменили почти 20 километров канализационных сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время подготовки к отопительному сезону заменили 270 километров труб. План по подготовке к сезону горячих батарей выполнен на 75%. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- На сегодняшний день заменено 170 километров ветхих тепловых сетей, 86 километров водопроводных, почти 20 километров канализационных сетей и 268 километров электрических сетей, - говорится в сообщении.

Кроме того, в муниципалитетах 39,2 тысячи тонн угля, 1,25 тонн жидкого топлива и 58 тысяч кубометров дров и щепы. Комплекс мероприятий должны завершить до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что в 2022 году заменят 102 лифта. Из них 78 оборудованы в 30 жилых многоквартирных домах. Еще 24 лифта размещены в зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия.