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Недвижимость3 августа 2022 13:00

В Свердловской области заменили 270 километров труб

Большая часть из них была на тепловых сетях
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Также заменили почти 20 километров канализационных сетей

Также заменили почти 20 километров канализационных сетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время подготовки к отопительному сезону заменили 270 километров труб. План по подготовке к сезону горячих батарей выполнен на 75%. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- На сегодняшний день заменено 170 километров ветхих тепловых сетей, 86 километров водопроводных, почти 20 километров канализационных сетей и 268 километров электрических сетей, - говорится в сообщении.

Кроме того, в муниципалитетах 39,2 тысячи тонн угля, 1,25 тонн жидкого топлива и 58 тысяч кубометров дров и щепы. Комплекс мероприятий должны завершить до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что в 2022 году заменят 102 лифта. Из них 78 оборудованы в 30 жилых многоквартирных домах. Еще 24 лифта размещены в зданиях, которые относятся к объектам культурного наследия.