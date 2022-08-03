В Невьянске будут судить мужчину, охотившегося на лебедей из Красной книги

дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске будут судить жителя уральского села Конево, который охотился на лебедей из Красной книги. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 8 мая 2022 года около 15 часов обвиняемый приехал на автомобиле марки «ВАЗ 21214» к берегу реки Большой Сап вблизи села, - говорится в сообщении.

У мужчины при себе было гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-58МА» и патроны. Он выехал к реке, чтобы охотиться на редкого лебедя-шипуна. Уралец сделал три прицельных выстрела в птицу. Он ранил лебедя в шею. Это стало причиной его гибели. Уголовное дело направили мировому судье.

Ранее, в марте, трое свердловчан получили крупный штраф за незаконную охоту на лося в феврале 2018 года. Тогда двое мужчин на территории Басьяновского охотхозяйства застрелили самку животного, а их третий товарищ предложил вывезти тушу на снегоходе.