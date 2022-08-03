В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в День города

В центре Екатеринбурга ждет только трезвых горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День города 20 августа 2022 года в центре мегаполиса ограничат продажу алкоголя. Ограничения коснутся нескольких зон.

Где в Екатеринбурге в День города 2022 не будут продавать алкоголь

1. В границах улиц Московская – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улица Челюскинцев с 8 до 23 часов.

2. По улице Вильгельма де Геннина от Академика Парина до Павла Шаманова с 10 до 23 часов.

3. На проспекте Академика Сахарова от Рябинина до Анатолия Мехренцева с 10 до 23 часов.

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