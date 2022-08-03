Куйвашева зарегистрировали как кандидата в свердловские губернаторы

На пост главы региона будут баллотироваться пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирком опубликовал список кандидатов, которые будут участвовать в выборах губернатора Свердловской области. В него вошли пять человек. В том числе зарегистрировали действующего главу региона Евгения Куйвашева.

На пост главы региона также баллотировались Александр Демин от партии «Новые люди», вице-спикер заксобрания Александр Ивачев от КПРФ, Александр Каптюг от ЛДПР и Андрей Кузнецов от «Справедливой России».

Ранее депутаты Заксобрания Свердловской области решили, что выборы губернатора пройдут 11 сентября. А до этого Заксо приняло изменения в устав. На Урале губернатору разрешили занимать пост больше двух сроков подряд.