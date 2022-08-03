Специалисты проводят плановые работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 августа 2022 года несколько улиц Сургута в ХМАО остались без электроэнергии. Перебои с подачей электричества наблюдаются 2 и 3 августа не скольких улицах в Черном мысу, где специалиста Горэлектросетей проводят плановые работы. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

2 августа 2022 года перебои со светом наблюдались в Сургуте на улицах: Восточная, Заводская, Суртугская, Терешковой, Зеленая, Декабристов, Пионерская, Щепеткина, Озерная, Затонская и переулке Зеленый.

3 августа перебои с электроэнергией наблюдаются в дома по переулку Зеленому, а также на улице Школьная. Кроме этого, света нет в поселке СУ-4.

Информацию по отключения электроэнергии можно уточнить по телефонам +7 3462 32 35 35 и 8 800 200 02 76.