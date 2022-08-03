В Екатеринбурге фура насмерть сбила мотоциклиста

Госавтоинспекция проводит расследование. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге утром 3 августа фура насмерть сбила 31-летнего мотоциклиста. Авария произошла напротив дома № 18 на улице Фронтовых бригад, сообщает городское ГИБДД.

- Водитель грузового автомобиля MAN при повороте направо допустил столкновение с мотоциклистом, после чего водитель мотоцикла потерял контроль над управлением и допустил наезд на пешеходное ограждение, - говорится в сообщении.

За рулем фуры был 46-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 21 год. Мужчина прошел медосвидетельствование. Тестирование не выявило состояние опьянения. Госавтоинспекция проводит расследование.

Ранее, 23 августа 2022 года, на 313 километре трассы Пермь-Екатеринбург в жутком ДТП погиб водитель мотоцикла. Сначала мужчина не справился с управлением и упал на дорогу. После этого его переехал грузовик.