Врач из Сургута рассказал о работе на Донбассе

Врач из Сургута оказывал помощь пациентам в Мариуполе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ортопед-травматолог травматологической больницы Сургута Андрей Миронов во второй половине июля две недели отработал на Донбассе. Он жил и работал в областной больнице интенсивного лечения Мариуполя во время своего официального отпуска.

По словам врача, пока в больнице Мариуполя нет маршрутизации пациентов, поэтому к одному врачу идут и с первичными обращениями, и с повторными обращениями, и с экстренными случаями. Поэтому помощь там сейчас очень нужна. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Миронов лечил пациентов с бытовыми травмами, а также с огнестрельными ранениями и ранами от взрывов. В свободное от работы время врач из Сургута вместе с волонтерами развозил товары первой необходимости по адресам.

По словам Миронова, ситуация с оказанием медицинской помощи в Мариуполе постепенно налаживается. Здесь трудятся медики из Москвы, Московской и Ростовской областей

Также постепенно возвращаются в медицинские учреждения сотрудники, ранее покинувшие город.