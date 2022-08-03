Звезда «Мажора» Александр Обласов заявил, что Прилучный счастлив с возлюбленной Зепюр Брутян

Прилуйный выкладывает много романтичных фото с возлюбленной. Фото: социальные сети Павла Прилучного

Звезда «Мажора» Александр Обласов в интервью «КП-Екатеринбург» рассказал об отношениях Павла Прилучного и ее новой возлюбленной актрисы Зепюр Брутян.

Павел и Зепюр познакомились на съемках сериала «В клетке». Влюбленные перестали скрывать свои отношения в мае 2022 года. Позже стали появляться слухи, что актеры поженились.

Однако по словам источника, близкого к окружению пары, возлюбленные еще не женаты.

- Она пока ему не жена, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

При этом, по словам, друга и коллеги по съемкам пары Александра Обласова, Павел счастлив в отношениях со своей избранницей.

- Мы дружим. У них все замечательно. Все есть в instagram*. Паша выкладывает много совместных фото. Он счастлив. Все прекрасно, - коротко ответил актер.

Александор Обласов также признался, что давно дружит с Прилучным и знает о нем многое. Подробнее о дружбе с актером, критике от Алексаендра Цекало и закулисье «Мажора» он рассказал в интервью «КП-Екатеринбург».