В мэрии объяснили происхождение жуткого пятна на Исети

Экологической опасности слив не представляет Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург»

Жителей Екатеринбурга вечером, 2 августа напугало жуткое пятно на Исети. Горожане были уверены, что в реку слили какие-то отходы. На это обратили в администрации города. На место выезжала Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбурга и представители муниципального предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения».

- Источником сброса не является городская коллекторы или ливневая канализация. Слив произошел со строительной площадки ЖК «Clever Park», - рассказали в МБУ «ВОИС». - По словам застройщика, была произведена откачка жидкости из котлована с растворенными в ней глиной и песком, что объясняет рыжеватый цвет пятна, которое обнаружили горожане на водной глади Исети. Экологической опасности слив не представляет.

В пресс-службе строительной компании Acons Group объяснили, что в отводную сеть попали накопившиеся в слое пластового дренажа небольшие взвеси глины и песок во время промывки системы дренажа строящегося дома. Там отметили, что это достаточно распространенная ситуация при работе с высоким уровнем грунтовых вод.