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Общество3 августа 2022 9:56

В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Котельникова

Там будут прокладывать тепловые сети
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Ограничения будут действовать с 25 августа до 25 сентября

Ограничения будут действовать с 25 августа до 25 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта на улице Котельникова в районе пересечения с Репина. Об этом сообщает мэрия.

- Ограничение связано со строительством тепловых сетей в границах улиц Репина – Заводская – Красноуфимская, - говорится в сообщении.

Перекроют улицу специалисты ООО «Специализированный застройщик Репина». Ограничения будут действовать с 25 августа до 25 сентября. В зоне работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее тало известно, что в Екатеринбурге на три дня закроют проезд по улице Степана Разина. Ограничения будут действовать на участке от Щорса до Фрунзе с 20 по 23 августа.