Ройзману вновь не удалось оспорить штраф

Штраф выписали Ройзману за пост в соцсетх Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в очередной раз не удалось оспорить штраф. В этот раз он подавал апелляцию на санкцию в 85 тысяч рублей за неуважение к власти. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, - говорится в сообщении.

Протокол за неуважение к власти на Ройзмана составили в апреле 2022 года. Он выложил в тот месяц в социальных сетях «информацию, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти». В публикации была приведена фотография министра иностранных дел Сергея Лаврова. 25 мая бывшему мэру назначили штраф.

Ранее, в начале июля, Ройзману не удалось обжаловать административный штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Такой же штраф ему не удалось оспорить в мае.