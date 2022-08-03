Екатеринбург три года за свой счет будет восстанавливать Макеевку

Куйвашев отметил, что Макеевка по площади больше Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург три года за свой счет будет восстанавливать подшефный город Макеевка в ДНР. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

- Сейчас ведутся работы по остеклению, а также ремонт дорог. Среди первоочередных планов – подготовка объектов к 1 сентября и отопительному сезону, - написал он.

По словам Пушилина, свердловский губернатор Евгений Куйвашев ни один раз приезжал в ДНР. Глава уральского региона отметил, что Макеевка по площади больше Екатеринбурга. Пушилин подчеркнул, что свердловские власти разработали четкую программу восстановления города.

Глава ДНР рассказал, что он вместе с Куйвашевым осмотрел выставку строительных материалов. При работах в Макеевке планируется использовать как можно больше стройматериалов местных производителей.

Ранее Куйвашев приехал на Донбасс и встретился с главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым. Глава Свердловской области обсудил сотрудничество по восстановлению объектов в Макеевке. Соглашение об этом было подписано 5 июня.