На Уктусе появились тотемы с изображением кошек и собак

Фото: организаторы фестиваля

На Уктусских горах в лесу появились «Городские идолы». Это арт-объект художницы Натальи Пастуховой, установленный в рамках фестиваля «ЧО». Он представляет из себя четыре тотема высотой три метра с изображением кошек и собак.

- У многих есть ощущение, что искусство - это где-то там, за витриной, но здесь оно становится близко к тебе и есть возможность взаимодействовать с ним, - рассказала художница. - Гуляя по лесу в черте города, ты вдруг встречаешь с виду очень миленьких персонажей, а с другой стороны их образ имеет традиционную сакральную форму - и это рождает совсем другие чувства.

Идолов делали на высокоточном оборудовании из огромных бревен 300-летних сосен. Организаторы фестиваля отмечают, что лесники одобрили новых «лесных обитателей» Уктусских гор.

Паблик-арт программа «ЧО» проходит в Екатеринбурге в третий раз. Фестиваль в этом году продлится с мая по ноябрь. На этот раз, художники и организаторы задали ему тему: «Вымыслы и промыслы».