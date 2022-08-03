Две недели жители Нижнего Тагила дышали воздухом с примесями

Воздух в Нижнем Тагиле далеко не идеальный Фото: Лев ИСТОМИН

В июле 2022 года жители Нижнего Тагила на протяжении 13 дней дышали воздухом с вредными примесями. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Так, превышение предельной допустимой концентрации сероводорода один раз зафиксировано на Тагилстрое и семь раз в Сухоложском поселке. Концентрация опасного вещества достигала 2,5 ПДК.

Также в Сухоложском зафиксировано превышение ПДК по формальдегиду в 1,3 раза, а на Вагонке превышение показателя по озону - в полтора раза.

Все эти вещества опасны для здоровья: они негативно воздействуют на органы дыхания и нервную систему. Замеры проведены при помощи газоанализатора «Геолан-1П».

Отметим, что Нижний Тагил занимает десятую строчку в рейтинге самых грязных городов России.